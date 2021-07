Rai, via libera della Vigilanza a Soldi presidente. FdI non vota: brutta pagina per la democrazia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovo blitz, scontato, della maggioranza. La Vigilanza Rai dà il via libera a Marinella Soldi presidente, con 29 sì, 5 no, 3 schede bianche. Erano presenti 37 commissari su 40. Per la ratifica della scelta del Cda Rai della scorsa settimana era necessaria la maggioranza di due terzi, quindi 27 voti. Dopo la clamorosa esclusione dell’opposizione dal Cda di viale Mazzini un’altra prepotenza della maggioranza extra-large che sostiene il governo Draghi. Rai, la Vigilanza conferma presidente Marinella ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nuovo blitz, scontato,maggioranza. LaRai dà il viaa Marinella, con 29 sì, 5 no, 3 schede bianche. Erano presenti 37 commissari su 40. Per la ratificascelta del Cda Raiscorsa settimana era necessaria la maggioranza di due terzi, quindi 27 voti. Dopo la clamorosa esclusione dell’opposizione dal Cda di viale Mazzini un’altra prepotenzamaggioranza extra-large che sostiene il governo Draghi. Rai, laconfermaMarinella ...

