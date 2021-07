Precipita mentre smonta un macchinario | morto Gianluca Fanchini | operaio di 49 anni

Advertising

davidvienne31 : RT @RaiNews: Il getto è prodotto dalla materia mentre precipita nel buco nero, risucchiata dalla sua spaventosa attrazione gravitazionale… - Francy1950 : RT @RaiNews: Il getto è prodotto dalla materia mentre precipita nel buco nero, risucchiata dalla sua spaventosa attrazione gravitazionale… - fabbri333 : Precipita nel vuoto nell’androne del palazzo, operaio 50enne muore mentre stava lavorando - piera_bz : @fiordisale Ma dai, preferisci Borghi e Rinaldi, divertiamoci allegramente x poi frignare quando si precipita? Ber… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il getto è prodotto dalla materia mentre precipita nel buco nero, risucchiata dalla sua spaventosa attrazione gravitazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita mentre

In trasferta per lavoro Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dall'autorità sanitaria, Fanchini potrebbe aver perso l'equilibriostava lavorando sull'impalcatura. Una botta tremenda, ...Si sporge dal balconepulisce casa: Felicettanel vuoto e muore E' precipitata dal balcone di casapuliva un tappeto. Un volo terribile che non ha lasciato scampo ad ...Incidente sul lavoro a Carrara, dove un operaio è caduto da un tetto, precipitando per 15 metri. L'uomo, di 54 anni, è morto sul colpo.Igor e Luna sono due Labrador che in queste settimane di vacanza sono operativi sulle spiagge per coadiuvare i bagnini. Insieme ad altri quattro esemplari dell’unità cinofila della Guardia Costiera so ...