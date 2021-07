Pd, Letta: 'Sulla riforma della giustizia troveremo un accordo' (Di mercoledì 21 luglio 2021) La riforma della giustizia 'va fatta, è un'occasione unica e irripetibile'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico Letta, aggiungendo: 'Draghi e il ministro Cartabia sono le persone giuste per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) La'va fatta, è un'occasione unica e irripetibile'. E' quanto afferma il segretario del Pd, Enrico, aggiungendo: 'Draghi e il ministro Cartabia sono le persone giuste per ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - MatteoRichetti : I partiti fanno tattica e melina sulla #giustizia (per usare termini gentili). Poi c’è lei: puntuale, integra, coer… - bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - il_brigante07 : RT @nadiafrancy: @LiciaRonzulli Lei, signora, prima di giurare sulla Costituzione, l'ha letta? Ha una vaga idea delle fonti del diritto? Il… - MediasetTgcom24 : Pd, Letta: 'Sulla riforma della giustizia troveremo un accordo' #Giustizia -