Pd Lazio | autobus ecologici | ottima cosa 860 mln a Regioni per acquisto

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Via libera dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-al finanziamento di 860 milioni di euro alleper l’diextraurbani e suburbani e per il potenziamento delle ferrovie regionali.” “Un provvedimento fortemente voluto dal Partito Democratico che apre gli interventi che il PNRR ha previsto per la mobilità, il cui fondo complementare ammonta a circa 30 miliardi di euro (di cui 9,7 miliardi di competenza del Mims). Grazie al lavoro del Ministro Giovannini il Mims diventa il primo Ministero a realizzare gli interventi previsti dal piano nazionale per ...

Advertising

AnnaMaria_1900 : @SabrinSabry Aspetti l'autobus mezz'ora. Coda all'entrata. Tessera e svuota borsa. Girotondo attorno allo stadio. F… - Lazio_TV : Autobus a fuoco nella Capitale. Nessun ferito. - LuceverdeRoma : ??#Roma #trasporti- Linea TRAM 19 ??Servizio tram limitato causa operazioni di pulizia tra Valle Giulia e Piazza Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio autobus

Agenzia ANSA

... seguono la Lombardia con circa 61 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la Puglia con 47,4 milioni, ilcon 47 milioni. Glida acquistare con le risorse del Fondo complementare, oltre ...... seguono la Lombardia con circa 61 milioni, la Sicilia con 56,5 milioni, la Puglia con 47,4 milioni, ilcon 47 milioni. Glida acquistare con le risorse del Fondo complementare, oltre ...(Teleborsa) – Seicento milioni di euro alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per ...Via libera dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni a 600 milion per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto ...