Olimpiadi | Softball | Italia ko 2-0 con gli Stati Uniti in match d’esordio

Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – L'Italia del Softball è stata battuta 2-0 dagli Stati Uniti nel match d'esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che si è disputato a Fukushima. Il torneo di Softball è iniziato oggi con la vittoria del Giappone sull'Australia per 8-1. Il prossimo impegno delle azzurre sarà domani alle 10 Italiane proprio contro l'Australia.

