Netflix | “L’ultimo mercenario” | data d’uscita | trama e cast

L'ultimo mercenario è il nuovo film originale Netflix, con protagonista Jean-Claude Van Damme. L'attore interpreterà un ex agente segreto conosciuto con il soprannome La Bruma, che ritornerà in scena per salvare suo figlio. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming alla fine di luglio. Scopriamo insieme la data d'uscita, la trama e il cast. L'ultimo mercenario è un film francese di genere action comedy diretto da David Charhon

