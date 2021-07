Advertising

TV7Benevento : Nespoli: 'Giochi di fuoco ma obiettivo è una medaglia o anche due'... - TV7Benevento : Nespoli (Tiro con l'arco), 'Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due'... - liberenotizie : Nespoli (Tiro con l'arco), 'Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due'. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Nespoli (Tiro con l’arco), ‘Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due’ - StraNotizie : Nespoli (Tiro con l'arco), 'Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due' -

Ultime Notizie dalla rete : Nespoli Giochi

Adnkronos

gareggerà nel singolare e nella gara mista, mentre la squadra maschile di Tiro con l'Arco non si è qualificata per Tokyo. 'Non so ancora chi sarà la mia partner che uscirà sempre dal ranking ...non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito tutti gli ... Lucilla Boari, Chiara Rebagliati) 06.00 TIRO CON L'ARCO " Ranking round maschile (Mauro) ...Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – (dall’inviato Emanuele Rizzi) – “L’obbiettivo principale per queste Olimpiadi è una medaglia, potenzialmente anche due. Ho lavorato molto nell’individuale e dovremo aspett ...Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "L'obbiettivo principale per queste Olimpiadi è una medaglia, potenzialmente anche due. Ho lavorato molto nell'individuale e dovremo aspett ...