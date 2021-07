Malore per Belen: sospese tutte le registrazioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) La showgirl avrebbe dovuto registrare la prima puntata dello show che tornerà in tv in autunno, ma una forte disidratazione l'ha costretta a dare forfait e a sottoporsi a tre flebo per riprendersi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) La showgirl avrebbe dovuto registrare la prima puntata dello show che tornerà in tv in autunno, ma una forte disidratazione l'ha costretta a dare forfait e a sottoporsi a tre flebo per riprendersi

Advertising

RaiNews : Il malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano #AntonioRossi #Rossi - Zicutake : Paura per Belen Rodriguez: il malore durante le riprese di Tu sì que vales - YogaFrancesca : @GabrieleMuccino Parliamo anche di chi è morto per un “malore”, la patologia più diffusa dell’estate 2021? - infoitcultura : Paura per Belen, malore durante la puntata: cosa è successo - infoitcultura : Tu si que vales: malore per Belen Rodriguez durante le registrazioni del programma, ecco cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Malore per Malore per Belen : sospese tutte le registrazioni Paura per Belen Rodriguez sul set di Tu si que vales . La conduttrice ha avuto un malore durante le registrazioni della trasmissione di Canale 5 e le riprese sono state posticipate consentendo alla showgirl ...

Caos in Libertadores: maxi rissa tra Atletico Mineiro e Boca Juniors Boca Juniors, 8 fermati: 5 sono calciatori Per mettere fine alle ostilità si è reso necessario l'... Qualche giocatore del Boca è stato costretto a rientrare in campo dopo aver accusato un malore. ...

Malore per Antonio Rossi, paura per il sottosegretario regionale ma è fuori pericolo SondrioToday Cade nel vuoto mentre aggiusta un macchinario: operaio 49enne perde la vita Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano: lunedì, infatti, il 49enne Gianluca Fanchini, ha perso la vita a causa di una tragica caduta da un ponteggio.

Tragedia a Sirmione: 74enne si sente male in acqua e muore L'anziana, che era arrivata da Verona insieme ad alcuni amici per trascorre una giornata all'insegna del relax in barca, poco dopo le 14:30 si è tuffata in acqua accusando però un forte dolore ...

PauraBelen Rodriguez sul set di Tu si que vales . La conduttrice ha avuto undurante le registrazioni della trasmissione di Canale 5 e le riprese sono state posticipate consentendo alla showgirl ...Boca Juniors, 8 fermati: 5 sono calciatorimettere fine alle ostilità si è reso necessario l'... Qualche giocatore del Boca è stato costretto a rientrare in campo dopo aver accusato un. ...Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano: lunedì, infatti, il 49enne Gianluca Fanchini, ha perso la vita a causa di una tragica caduta da un ponteggio.L'anziana, che era arrivata da Verona insieme ad alcuni amici per trascorre una giornata all'insegna del relax in barca, poco dopo le 14:30 si è tuffata in acqua accusando però un forte dolore ...