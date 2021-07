Giorgia Rossi: “Leotta? Non siamo rivali, io ho un approccio giornalistico” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le due condivideranno il palcoscenico di DAZN A DAZN la pRossima stagione ci saranno due presenze femminili molto forti, Giorgia Rossi e Diletta Leotta. Le due riusciranno a convivere? La Rossi, che detto addio a Mediaset per questa nuova avventura ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Oggi. “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta – e poi – Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”. La Rossi ha quindi preso in qualche modo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le due condivideranno il palcoscenico di DAZN A DAZN la pma stagione ci saranno due presenze femminili molto forti,e Diletta. Le due riusciranno a convivere? La, che detto addio a Mediaset per questa nuova avventura ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Oggi. “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta – e poi – Ci dipingono come, ma nonparagonabili: io ho un, lei ha fatto una carriera diversa”. Laha quindi preso in qualche modo ...

