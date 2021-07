Fabrizio Corona, ex tronista sbotta: “Mi deve dei soldi, è sparito” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fabrizio Corona da qualche settimana sta frequentando l’ex tronista Sophie Codegoni, ma in passato ha avuto rapporti (solo lavorativi) con un altro volto del programma mariano. L’ex re dei paparazzi ha collaborato con Jessica Antonini, la ragazza che ha fatto un mezzo outing al fidanzato Davide Lorusso. Ieri Jessica ha lanciato una shade a Fabrizio Corona, rivelando che aspetta di ricevere 1.000€: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 luglio 2021)da qualche settimana sta frequentando l’exSophie Codegoni, ma in passato ha avuto rapporti (solo lavorativi) con un altro volto del programma mariano. L’ex re dei paparazzi ha collaborato con Jessica Antonini, la ragazza che ha fatto un mezzo outing al fidanzato Davide Lorusso. Ieri Jessica ha lanciato una shade a, rivelando che aspetta di ricevere 1.000€: “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e idella mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, ...

