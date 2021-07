Ddl Zan, David Parenzo perde le staffe (e la cravatta) dopo le critiche di Senaldi alla legge. Il video del duello (Di mercoledì 21 luglio 2021) Duro botta e risposta, ieri sera, sulla Sette, a “In Onda”, tra il conduttore David Parenzo e il condirettore di Libero Pietro Senaldi sul tema del ddl Zan. “Io non sono un esperto, ma forse anche le parabole del Cristianesimo possono essere criticate dal ddl Zan, secondo quanto c’è scritto…”. Provocazione o no, Parenzo è andato su tutte le furie: “Questa è bella, è una follia”. E Senaldi: “Ma tu non conosci i giudici italiani David. Il Vaticano ha espresso il diritto di poter divulgare i precetti del Cristianesimo che possono essere criticati dalla legge ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Duro botta e risposta, ieri sera, sulla Sette, a “In Onda”, tra il conduttoree il condirettore di Libero Pietrosul tema del ddl Zan. “Io non sono un esperto, ma forse anche le parabole del Cristianesimo possono essere criticate dal ddl Zan, secondo quanto c’è scritto…”. Provocazione o no,è andato su tutte le furie: “Questa è bella, è una follia”. E: “Ma tu non conosci i giudici italiani. Il Vaticano ha espresso il diritto di poter divulgare i precetti del Cristianesimo che possono essere criticati d...

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - leodalneg : RT @makkox: tipo shitstorm. quello è il senso di sto tw colla foto sorridente, mica degli appunti ragionati, non dico ragionevoli. la shits… - SecolodItalia1 : Ddl Zan, David Parenzo perde le staffe (e la cravatta) dopo le critiche di Senaldi alla legge. Il video del duello… -