Dal Portogallo: rescissione per Bruno Alves con il Famalicao dopo 19 giorni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, si sarebbe già conclusa l'avventura di Bruno Alves al Famalicao. dopo 19 giorni dalla firma del contratto biennale, l'ex difensore del Parma e della Nazionale portoghese, a causa di un litigio con il tecnico Ivo Vieira, avrebbe rescisso l'accordo con il nuovo club, dopo l'addio al Parma. Si attendono i comunicati ufficiali che confermino la situazione. Foto: Twitter Famalicao L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

