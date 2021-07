Covid oggi Abruzzo | 65 contagi e zero morti | bollettino 21 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono 65 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è 75.511. Il bilancio dei pazientiresta fermo a 2513. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Diciotto pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1004 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ...

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all'11 luglio scorso, giorno della finale degli E… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Verso lo stato di emergenza fino a dicembre. Oggi il Cdm. LIVE - artistep : RT @borghi_claudio: Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono proteggersi… - CorriereCitta : Covid-19, nel Lazio oggi 616 nuovi casi. D’Amato: ‘Vaccinare i giovani per fermare la variante Delta’ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

... in relazione alma soprattutto in relazione alla vita'. Dopo l'edizione prevalentemente on ... daal 31 luglio sono previsti incontri, conferenze, anteprime, eventi speciali e oltre 120 ..."Ad38 milioni di italiani sono già in possesso del green pass e tra i temi sul tavolo c'è ... o di un'unica dose per chi ha già contratto- 19", ha ricordato il ministro. Ora servirà "una ...Investing.com - Netflix (NASDAQ: NFLX ) delude le previsioni di crescita degli abbonati, mentre gli Stati Uniti cedono al nuovo gasdotto russo in Germania. Il Regno Unito minaccia di strappare il suo ...GINEVRA e TEL AVIV, Israele, 21 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Unilabs, uno dei principali fornitori internazionali di servizi diagnostici, ...