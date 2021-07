Covid, Capua: “Non vaccinati ricoverati risarciscano ospedali” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un ‘ticket’ da pagare in caso di ricovero per i non vaccinati “per scelta” contro il coronavirus. Questa la proposta di Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, contenuta in un intervento sul Corriere della Sera. Scrive la professoressa sul Corsera: “Ai non vaccinati per scelta – ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale – si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un ‘ticket’ da pagare in caso di ricovero per i non“per scelta” contro il coronavirus. Questa la proposta di Ilaria, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, contenuta in un intervento sul Corriere della Sera. Scrive la professoressa sul Corsera: “Ai nonper scelta – ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale – si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero ...

