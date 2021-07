Comunali di Torino, M5S sceglie su SkyVote il candidato erede di Chiara Appendino (Di mercoledì 21 luglio 2021) I militanti del Movimento Cinque Stelle di Torino sceglieranno oggi 21 luglio il candidato a sindaco per le prossime elezioni Comunali, previste in autunno. Ma non lo faranno esprimendo una votazione online su Rousseau, bensì sulla nuova piattaforma digitale SkyVote. I potenziali partecipanti si calcolano in circa 2mila militanti. Potranno optare per la capogruppo in Consiglio comunale, Valentina Sganga, o per il presidente della Commissione Commercio, Andrea Russi. Sarà uno di questi due nomi a ricevere il testimone dall’attuale sindaca Chiara Appendino (foto in alto) ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 luglio 2021) I militanti del Movimento Cinque Stelle diranno oggi 21 luglio ila sindaco per le prossime elezioni, previste in autunno. Ma non lo faranno esprimendo una votazione online su Rousseau, bensì sulla nuova piattaforma digitale. I potenziali partecipanti si calcolano in circa 2mila militanti. Potranno optare per la capogruppo in Consiglio comunale, Valentina Sganga, o per il presidente della Commissione Commercio, Andrea Russi. Sarà uno di questi due nomi a ricevere il testimone dall’attuale sindaca(foto in alto) ...

