Cina: 25 morti e 100mila sfollati in Henan per le piogge più intense degli ultimi 1.000 anni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Almeno 25 persone sono morte e quasi 100mila sono state costrette ad abbandonare le proprie case nella provincia del Henan, in Cina centrale, a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore, le più intense degli ultimi 1.000 anni. Un’alluvione che ha ricordato le tragiche immagini arrivate pochi giorni fa dalla Germania occidentale e che non permettono più di ignorare i rischi legati ai cambiamenti climatici. Vaste aree della provincia cinese, abitate da 1,2 milioni di persone sparse in 89 contee e 560 cantoni (assimilabili ai nostri comuni), sono state ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Almeno 25 persone sono morte e quasisono state costrette ad abbandonare le proprie case nella provincia del, incentrale, a causa delle forticadute nelle ultime ore, le più1.000. Un’alluvione che ha ricordato le tragiche immagini arrivate pochi giorni fa dalla Germania occidentale e che non permettono più di ignorare i rischi legati ai cambiamenti climatici. Vaste aree della provincia cinese, abitate da 1,2 milioni di persone sparse in 89 contee e 560 cantoni (assimilabili ai nostri comuni), sono state ...

