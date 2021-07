C’è una nave che parte da Salerno per cercare e salvare i migranti (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Monica De Santis Idealmente parte da Salerno il tour di presentazione della nave ResQ People per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Presentato ieri mattina a Palazzo di città il progetto di una nave nel Mediterraneo per salvare, come detto i migranti nel Mediterraneo. L’importante traguardo è stato reso possibile grazie agli intensi sforzi e al impegno di migliaia di sostenitori e di più di tremila donatori che in questi mesi hanno fortemente creduto nella causa. Quello di Salerno, dopo Napoli e il terzo di tre appuntamenti pubblici che si ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 21 luglio 2021) di Monica De Santis Idealmentedail tour di presentazione dellaResQ People per il salvataggio deinel Mediterraneo. Presentato ieri mattina a Palazzo di città il progetto di unanel Mediterraneo per, come detto inel Mediterraneo. L’importante traguardo è stato reso possibile grazie agli intensi sforzi e al impegno di migliaia di sostenitori e di più di tremila donatori che in questi mesi hanno fortemente creduto nella causa. Quello di, dopo Napoli e il terzo di tre appuntamenti pubblici che si ...

