Cambi di colore, le regioni fanno muro (Di mercoledì 21 luglio 2021) È atteso per oggi il nuovo decreto Covid. Nel testo dovrebbero esserci la proroga dello stato d'emergenza (probabilmente fino al 31 dicembre), i criteri per decidere i colori delle regioni e le norme sull'uso del green pass. Per trasporto pubblico locale e scuola se ne riparlerà più avanti. Ieri la Conferenza delle regioni ha formulato la sua proposta al governo su certificato verde e Cambi di colore. Stamattina ci sarà la cabina di regia del premier con la maggioranza, quindi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

