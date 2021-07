Calciomercato Roma | il Tottenham piomba su un top player

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Laè impegnata sulper regalare a Mourinho una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Ufficializzato Rui Patricio, i giallorossi sono pronti a chiudere per Vina e Xhaka. Occhio, però, al capitolo cessioni. Il club capitolino, infatti, dovrà respingere gli assalti delle big europee per alcuni gioielli. In particolare, nel mirino del, sarebbe finito Lorenzo Pellegrini, la cui clausola da 30mln scade tra dieci giorni., PELLEGRINI AL? Pellegrini, in scadenza nel 2022, non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare ...