Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,78%, Londra +0,71% (Di mercoledì 21 luglio 2021) Borse europee positive in avvio di seduta. Parigi guadagna lo 0,78% a 6.396 punti, Londra lo 0,71% a 6.928 punti, Francoforte lo 0,16% a 15.239 punti e Madrid lo 0,56% a 8.406 punti. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Borse europee positive in avvio di seduta.guadagna lo 0,78% a 6.396 punti,lo 0,71% a 6.928 punti, Francoforte lo 0,16% a 15.239 punti e Madrid lo 0,56% a 8.406 punti. .

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa agguanta il rialzo, Parigi +0,81%. Londra +0,54%, Francoforte +0,55% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Wall Street riaccende l'Europa, Milano +0,59%. Parigi la migliore, lo spread torna a 110 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa resta fiacca dopo Wall Street, Milano -0,12%. Spread vicino a 113 punti base, petrolio poco sopra 65… - ansa_economia : Borsa: Europa perde colpi, Milano gira in calo. Listini nervosi per Covid e inflazione, frena anche il petrolio… - DividendProfit : Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,78%, Londra +0,71% – Economia -