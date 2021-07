Beko | una selezione di elettrodomestici per le seconde case

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 luglio 2021)comincia a pensare alle vacanze, proponendoideali per leGli“slim” nascono dall’esigenza di sfruttare ogni spazio al centimetro nelledi piccole dimensioni, come monolocali o appartamenti per le vacanze.viene incontro a queste esigenze, proponendo soluzioni “compatte” come lavatrici e asciugatrici dalla profondità ridotta, lavastoviglie da 45 cm e forni compatti combinati che permettono di sfruttare sia la cottura convenzionale che quella a microonde. Scegliere un elettrodomestico delle dimensioni ...