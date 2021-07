BCE | cosa aspettarsi dalla prima riunione dopo la revisione della strategia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Il mercato non si aspetta cambiamenti sostanziali alla politica monetaria dal meetingBanca centrale europea di giovedì. Mentre ci saranno dei cambiamenti nella forward guidance e nella comunicazione generale per integrare i risultati, la BCE aspetterà probabilmente ladi settembre per cambiamenti alla politica monetaria. Il consensus è che con il nuovo obiettivo d’inflazione simmetrico del 2%, rispetto al vecchio “al di sotto ma vicino al 2%”, la BCE non abbia fretta di intervenire sugli strumenti messi in campo per contrastare ...