Autostrada A1 | tratto Firenze sud-Incisa Reggello richiuso nella notte fra il 24 e il 25 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Si richiude ilsud-. Sull'A1, per consentire programmati lavori di potenziamento delsud-, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, dalle 22:00 di sabato 24 alle 7:00 di domenica 25, sarà chiuso ilcompreso trasud e, in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione di/Bologna L'articolo proviene daPost.

Poco dopo le ore 10:00 sull'A14 Bologna " Taranto, è stato risolto l'incidente avvenuto nelcompreso tra il bivio con l'A13 e il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna all'altezza del km 12,9. Attualmente ...Bologna, 21 luglio 2021 - Si è risolto, poco dopo le 10 sull'A14 l'intervento per l'incidente avvenuto nelcompreso tra il bivio con l'A13 e il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna all'altezza del km 12,9 che questa mattina, intorno ...Incidente stradale nella tarda mattina di mercoledì 21 luglio lungo l'Autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 419 poco dopo Fabro, in ...Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di potenziamento del tratto Firenze sud-Incisa, propedeutici alla realizzazione della terza corsia, dalle 22:00 di sabato 24 alle 7:00 di dome ...