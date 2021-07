Asti | esercitazione dei vigili del fuoco sul fiume tanaro

Advertising

ASTI_News : Asti, auto in Tanaro: esercitazione dei Vigili del Fuoco - ATNews -

Ultime Notizie dalla rete : Asti esercitazione

ATNews

In tanti questa mattina si sono chiesti cosa stesse succedendo sulle sponde del Tanaro. Niente paura, si è trattato di un'dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Marello. I vigili con un canotto e altri mezzi tecnici hanno simulato la caduta e il recupero di un'auto dal fiume. Foto Roberto ...Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al Direttore Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Diteci la vostra Lettere al Direttore NecrologieSpiegamento di Vigili del Fuoco questa mattina sul ponte sul Tanaro di corso Savona per un’esercitazione. Si tratta del primo di tre giorni di esercitazioni e simulazioni pratiche nell’ambito degli ag ...I Vigili del Fuoco sono impegnati nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio, in un'esercitazione per soccorso auto in fiume. Sul ponte del Tanaro, in ...