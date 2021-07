Whirlpool | i lavoratori occupano i binari dell’alta velocità | “Governo prenda posizione | avanti con le proteste finché non ritirano i licenziamenti”

(Di martedì 20 luglio 2021) Tornano a protestare gli operai delladi Napoli che questa mattina hanno occupato inella stazione centrale del capoluogo campano obbligando Trenitalia a sospendere arrivi e partenze. “Daltanta solidarietà ma nessuna soluzione – dicono idel polo logistico di Via Argine – continueremo a protestarenon verranno ritirati i, bisogna obbligare l’azienda almeno a restituire quanto le è stato dato in questi anni, tra cassa integrazione e agevolazioni fiscali, perché se non vogliono ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi ho incontrato delegazione di lavoratori #Whirlpool e rappresentanze sindacali. Abbiamo preso l’impegno a mante… - Agenzia_Ansa : Napoli, i lavoratori Whirlpool bloccano i binari dell'Alta Velocità. Slogan contro l'azienda, 'Draghi intervenga co… - Agenzia_Ansa : I lavoratori della Whirlpool hanno lasciato la Stazione Centrale di Napoli, dove avavevano bloccato e poi liberato… - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: Whirpool: a pagare sono sempre e solo i lavoratori - principesso2 : RT @PoliticallyUn11: Lavoratori di #whirlpool che cantano #BellaCiao a Napoli centrale. Dovrebbero capire da soli che è finita, ma visto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool lavoratori

"Ci possiamo solo scusare per i disagi ma per le lavoratrici e idellaNapoli. Non si può accettare l'arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo ...Tornano a farsi sentire idelladi Napoli per i quali la multinazionale americana ha avviato una procedura di dimissione dello stabilimento di via Argine e licenziamento collettivo delle 350 unità ...Tornano a farsi sentire i lavoratori della Whirlpool di Napoli per i quali la multinazionale americana ha avviato una procedura di dimissione dello ...Lo sblocco dei licenziamenti, la smobilitazione delle multinazionali come Whirpool e Jabil, il depauperamento industriale in alcune aree strategiche del territorio campano, impongono al Governo Nazion ...