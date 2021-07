Usa Team nei guai: Zach Lavine non parte per Tokyo (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus mette ancora l’Usa Team nei guai. Dopo Bradley Beal anche Zach Lavine è entrato nel protocollo sicurezza costrigendolo a non partire con la Nazionale per Tokyo dove domenica ci sarà il debutto olimpico contro la Francia. Non è dato sapere se il giocatore sia stato messo in quarantena perché lui stesso affetto dal virus oppure per essere stato in contatto con un positivo. Usa Team nei guai: Zach Lavine parteciperà alle Olimpiadi? La sua presenza resta incerta in quanto attualmente non non si sa se ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus mette ancora l’Usanei. Dopo Bradley Beal ancheè entrato nel protocollo sicurezza costrigendolo a non partire con la Nazionale perdove domenica ci sarà il debutto olimpico contro la Francia. Non è dato sapere se il giocatore sia stato messo in quarantena perché lui stesso affetto dal virus oppure per essere stato in contatto con un positivo. Usaneiciperà alle Olimpiadi? La sua presenza resta incerta in quanto attualmente non non si sa se ...

Advertising

glooit : Zach LaVine è in isolamento e non parte per Tokyo: preoccupazione nel Team USA per il Covid-19 leggi su Gloo… - SkySportNBA : Coronavirus, Team USA: Zach LaVine in isolamento, non parte per Tokyo #SkyNBA #NBA - STnews365 : Tokyo 2020: c'era una volta il Dream Team. Il Team USA è il top del basket mondiale. Il roster di quest'anno è ai m… - sportli26181512 : Coronavirus, Team USA: Zach LaVine in isolamento, non parte per Tokyo: Si complica sempre più la situazione della n… - STnews365 : Tokyo 2020, il Team USA perde i pezzi. LaVine non è partito con la squadra di coach Popovich per Tokyo (protocollo… -