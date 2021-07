Uomini e Donne, grande paura per la dama: “Un maniaco mi ha seguita” (Di martedì 20 luglio 2021) Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Over ha vissuto attimi di terrore. La dama ha raccontato di essere stata inseguita da un maniaco. Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi protagonisti, che nonostante non compaiono sul piccolo schermo degli italiani da diverso tempo restano comunque i beniamini del pubblico. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 luglio 2021): l’ex protagonista del Trono Over ha vissuto attimi di terrore. Laha raccontato di essere stata inda undurante il corso di questi anni ha lanciato numerosi protagonisti, che nonostante non compaiono sul piccolo schermo degli italiani da diverso tempo restano comunque i beniamini del pubblico. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - Azione_it : Quota 100 “è stato un sussidio ai ceti benestanti” e “un trasferimento di risorse dalle donne agli uomini”, oltre a… - Magnum__PI_ : @anitablanco3 @GiorgiaMeloni E tu fai ancora ironia? Leggi canadesi in fatto di omofobia? Qui si parla di uomini ch… - moonflowergfs : RT @esp4on: in germania nel 2002 hanno legalizzato la prostituzione e ad oggi UN MILIONE e mezzo di uomini ne usufruisce ogni giorno : ogni… -