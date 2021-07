Un’altra Rai è possibile (Di martedì 20 luglio 2021) La Rai è in un delicato giro di boa, essendo cambiati i suoi vertici e – verosimilmente- alcuni almeno dei vecchi ingredienti. L’effetto Draghi si farà sentire, eccome. Altrimenti, sarà un’ennesima e forse definitiva fumata nera. Ma, al di là dell’osservazione di contesto, di cui vedremo presto gli esiti, e in attesa che si metta finalmente mano ad una riforma seria, sarebbe importante che una luce si accendesse subito. Per il Contratto di servizio che lega l’azienda allo stato, l’apparato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) La Rai è in un delicato giro di boa, essendo cambiati i suoi vertici e – verosimilmente- alcuni almeno dei vecchi ingredienti. L’effetto Draghi si farà sentire, eccome. Altrimenti, sarà un’ennesima e forse definitiva fumata nera. Ma, al di là dell’osservazione di contesto, di cui vedremo presto gli esiti, e in attesa che si metta finalmente mano ad una riforma seria, sarebbe importante che una luce si accendesse subito. Per il Contratto di servizio che lega l’azienda allo stato, l’apparato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

