Trasporto aereo, ENAC: “Traffico passeggeri -72,5% nel 2020” (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020, il Traffico aereo e` stato fortemente condizionato dalla crisi innescata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ne ha causato una forte contrazione, in linea con quanto registrato nel resto del mondo. Sono stati 52.759.724 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020, tra Traffico nazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%. Il Traffico nazionale, con i suoi 25 milioni di passeggeri ha registrato una diminuzione piu` moderata, -61,1%, rispetto al Traffico ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel corso del, ile` stato fortemente condizionato dalla crisi innescata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ne ha causato una forte contrazione, in linea con quanto registrato nel resto del mondo. Sono stati 52.759.724 itransitati negli aeroporti italiani nel, tranazionale e internazionale, con un decremento rispetto al 2019 del -72,5%. Ilnazionale, con i suoi 25 milioni diha registrato una diminuzione piu` moderata, -61,1%, rispetto al...

