Terapie intensive, allarme Sebastiani (Cnr): «Con questo trend +650 posti in 14 giorni» (Di martedì 20 luglio 2021) I positivi previsti per le prossime «due settimane, secondo una primissima stima complessiva, potrebbero tramutarsi, dopo i tempi medi tipici, in +650 nuovi posti occupati in terapia... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) I positivi previsti per le prossime «due settimane, secondo una primissima stima complessiva, potrebbero tramutarsi, dopo i tempi medi tipici, innuovioccupati in terapia...

