Tencent acquisisce la quota di maggioranza dello sviluppatore di Battlerite Royale, Stunlock Studios (Di martedì 20 luglio 2021) Tencent ha da poco annunciato di aver acquisito una quota di maggioranza dello sviluppatore di giochi svedese Stunlock Studios. Lo studio continuerà a creare giochi senza modifiche alla sua struttura aziendale, pur ricevendo il supporto strategico di Tencent. Fondato a Skövde nel 2010, Stunlock Studios ha sviluppato titoli come Bloodline Champions, Dead Island: Epidemic e, più recentemente, Battlerite Royale.

