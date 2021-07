Temo il Draghicidio Pd? Manca il coraggio Parla Petruccioli

Leggi su formiche

(Di martedì 20 luglio 2021) Classe 1941, come Sergio Mattarella, “forse per questo mi sento vicino a lui, alla sua missione”. Claudioè un fiume in piena. Tre legislature inmento, una vita nel Pci, direttore de L’Unità e poi presidente della Rai, a ottant’anni ancora non si è stufato. Della politica, si intende, con Draghi a Palazzo Chigi “siamo tornati alla politica”, la fiamma si è riaccesa, con tanti saluti a chi bolla l’ex presidente della Bce come primo ministro “tecnico”. In questa lunga intervista a Formiche.netdice, in sostanza, l’esatto contrario. Il premier e il Capo dello Stato sono gli unici due “nocchieri” che possono ...