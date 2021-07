Stato d'emergenza, verso la proroga fino a dicembre: Cdm su parametri colori regioni (Di martedì 20 luglio 2021) Covid fino a dicembre. L'ipotesi della proroga (che potrebbe arrivare anche fino alla fine di quest'anno) emerge da fonti governative, a preconsiglio in corso, in vista del Consiglio dei ministri sul ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Covid. L'ipotesi della(che potrebbe arrivare anchealla fine di quest'anno) emerge da fonti governative, a preconsiglio in corso, in vista del Consiglio dei ministri sul ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Lo stato d’emergenza per il Coronavirus dovrebbe essere prolungato fino al 31 ottobre. Il nuovo scenario. - Agenzia_Ansa : FLASH | Verso la proroga dello stato di emergenza ad ottobre: lo affermano fonti di governo. Ma nessuna decisione è stata presa #ANSA - rtl1025 : ?? Si va verso una proroga dello stato d'emergenza per un periodo lungo, che potrebbe arrivare anche fino alla fine… - steROSSONER : RT @MarcelloLyotard: Contro lo stato d'emergenza domani roma ore 16 pzza della rotonde Pantheon Intervenite e condividete - N0FAI7H : RT @marteblog: Interessante su Mille Avvocati per la Costituzione -