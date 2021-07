(Di martedì 20 luglio 2021) Secondo le malelingue franon è mai scorso buon sangue, soprattutto nell’ultimo decennio. Nonostante questo però proprio Super Simo per la nuova edizione del suo, Discovering Simo, ha voluto nel team Emanuele Berardi,di. La realizzazione della seconda edizione è stata fatta in collaborazione con l’ente di promozione turistica APT Servizi Emilia Romagna ed è stata co-prodotta dalla società SiVe (di) e dalla Addictive Ideas, società che vanta fra i fondatori proprio ...

Advertising

blogtivvu : #SimonaVentura lavora col figlio di #BarbaradUrso e smorza le polemiche: “Si chiama meritocrazia” - StraNotizie : Simona Ventura lavorerà col figlio di Barbara d’Urso nel suo programma - xneckkiss : @deepestharry @monetlover13 @niallsfoolsgolf no lei é figlia di Simona Ventura - FilmNewsItaly : Simona Ventura e Paola Perego: pronte per 'Citofonare Rai 2' - BITCHYFit : Simona Ventura lavorerà col figlio di Barbara d'Urso nel suo programma * -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Barbara D'Urso,rompe il silenzio dopo le polemiche sul figlio della conduttrice: 'Dico la mia'tornerà in tv sabato 24 luglio con la nuova edizione di Discovering Simo su Discovery+ con ...Sabato 24 lugliotorna in tv con Discovering Simo , la seconda stagione del suo programma. La serie è già cominciata su Discovery+ con tanti amici e grandi novità. Questa edizione si presenta diversa ...Simona Ventura al lavoro col figlio di Barbara d'Urso. La notizia fa il giro della rete da questa mattina, in virtù della popolarità dei protagonisti ma soprattutto di un pettegolezzo circolato nel ...Simona Ventura lavora col figlio di Barbara d'Urso e smorza le polemiche sui social: "Si chiama meritocrazia".