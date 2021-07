Prima revisione auto: cosa bisogna sapere (Di martedì 20 luglio 2021) Effettuare la revisione periodica della propria autovettura costituisce uno degli adempimenti obbligatori che non si devono mai trascurare. Per una questione di sicurezza innanzitutto, in quanto dal ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Effettuare laperiodica della propriavettura costituisce uno degli adempimenti obbligatori che non si devono mai trascurare. Per una questione di sicurezza innanzitutto, in quanto dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Prima revisione PS5: in arrivo una nuova revisione della console, i dettagli Se non altro, questo è un segnale che qualcosa sta cambiando e che, magari, presto avremo la prima revisione di PS5 anche in occidente. Scalper permettendo.

Vacanze in camper, come prepararsi al meglio Bisognerà controllare stato e pressione delle gomme , per passare poi alla revisione dei freni e al controllo dei livelli dei liquidi . Almeno quindici giorni prima di partire, si dovranno poi ...

Prima revisione auto: cosa bisogna sapere QN Motori Vaccino Pfizer: vicina piena approvazione FDA Il vaccino anti-Covid realizzato dal duo farmaceutico Pfizer-Biotech è vicino a una piena approvazione da parte della statunitense Food and Drug Administration. L’indiscrezione arriva direttamente da ...

Covid: Ema avvia revisione ciclica vaccino sviluppato da Sanofi Pasteur (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha ...

