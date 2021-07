Napoli | lobotka che trasformazione | 6 kg in meno grazie allo staff di Canonico

(Di martedì 20 luglio 2021) Calcioultimissime notizie.dimagrito di 6kg. Il centrocampista slovacco è arrivato a Dimaro con una silhouette invidiabile Ladel centrocampista slovacco ha sorpreso tutti. Arrivato adurante la sessione invernale del calciomercato dal Celta Vigo per 20 milioni,è stato tra i peggiori in assoluto. Con Gattuso si contano solo 15 presenze, la difficoltà della serie A e soprattutto una forma fisica non al top hanno condizionato le prestazioni del centrocampista.dimagrito e motivato si è presentato a Dimaro, pronto a stupire tutti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lobotka

casanapoli.net

Commenta per primo Stanislavin forma per il nuovodi Luciano Spalletti . Pagato 23 milioni di euro nel gennaio del 2020, in un anno e mezzo ha messo insieme 29 presenze, finendo la scorsa stagione male da un punto ...Nel ritiro di Dimaro,sorprende tutti: forma smagliante per lui. Lo slovacco vuole convincere Spalletti.Lobotka dimagrito, è arrivato a Dimaro con 6 kg in meno. La silhouette del centrocampista non è passata inosservata sul web ...Il calciatore slovacco si è presentato in ottima forma nel corso del ritiro di Dimaro. Vuole essere prezioso per il Napoli e Spalletti.