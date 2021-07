Nanni sul Green Pass: 'Riporterebbe la gente allo stadio con pochi rischi' (Di martedì 20 luglio 2021) NAPOLI - Il medico sociale del Bologna (e responsabile dei medici di Serie A) Gianni Nanni è intervenuto a Radio Marte . Argomento, e non poteva essere altrimenti, la questione Covid : " Il discorso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) NAPOLI - Il medico sociale del Bologna (e responsabile dei medici di Serie A) Gianniè intervenuto a Radio Marte . Argomento, e non poteva essere altrimenti, la questione Covid : " Il discorso ...

Advertising

sportli26181512 : Nanni sul Green Pass: 'Riporterebbe la gente allo stadio con pochi rischi': Il medico del Bologna e responsabile de… - radicalchips : @nanni_giuseppe @BeppeArlia @lucianocapone Cosa non le è chiaro del fatto che i vaccini NON bloccano la trasmission… - MisterW23625484 : A Cannes si spengono le luci sul festival, Nanni Moretti ha vinto il glande d’oro. - Eolad_ : @KitschRadical @PoliticaPerJedi In realtà la politica è così da quando si è entrati nell'era talk. E un po' di sano… - maripiani : RT @micioalato: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti… una delle citazioni più note, condivise e condivisibili. E le parole brutt… -