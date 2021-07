Inter | addio Nainggolan | altra fumata nera | non c’è l’accordo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 luglio 2021) Calciomercato: ancora difficoltà per izzurri per quanto riguarda l’di Radja. La situazione Tanta carne al fuoco nei colloqui trae Cagliari, anche se ancora non c’è labianca per il ritorno di Radjain Sardegna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, resta complicata la situazione relativa al centrocampista belga che sta trattando la risoluzione del contratto (in scadenza tra in anno) con il clubzzurro. ...