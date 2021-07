Due irpine bloccate su isolotto del fiume Bussento | salvate dai vigili del fuoco

Advertising

anteprima24 : ** Due irpine bloccate su isolotto del fiume Bussento: salvate dai vigili ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Due irpine

Alla Randonnée Terrela vera rivelazione, se possiamo ancora ancora definirla tale, è stata la lady ciclista ... Si prosegue per Santangelo dei Lombardi, dove si dividono iitinerari, per i ...... 84 anni, nata a Torino da una famiglia di origini, di Mirabella Eclano, era la figlia di ... Diana De Feo viveva a Napoli, era sposata dal 1965 con il collega Emilio Fede, da cui ha avuto...Da Solofra ad Ariano, la battaglia per i presidi sanitari irpini non si arresta e chiama ad una risposta il presidente De Luca. È partita dal primo cittadino del Tricolle, Enrico Franza, la chiamata a ...Sono le parole con cui Vincenzo Castaldo, presidente dell'associazione Irpini della Capitale, descrive l'appuntamento organizzato ieri sera a Roma, nell'ambito della rassegna "Lungo il Tevere...Roma".