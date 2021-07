Diritti umani, Lectio Magisttralis del Prof. James Cavallaro a Palazzo di Città. (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì 20 luglio alle ore 18,00 nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si terrà la Lectio Magistralis del Prof. James Cavallaro dal titolo "Qui, OVUNQUE. Come, dove, perché lottare per i Diritti ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì 20 luglio alle ore 18,00 nel Salone dei Marmi didi, si terrà laMagistralis deldal titolo "Qui, OVUNQUE. Come, dove, perché lottare per i...

Advertising

amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - amnestyitalia : A 20 anni di distanza, il G8 di Genova resta una ferita aperta. Una pagina terribile della storia italiana ricordat… - amnestyitalia : Ancora oggi molti dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in quell’occasione sono sfuggi… - DSantanche : Ue vieta il velo islamico in azienda. Velo manifesto di sottomissione, portato come vessillo dagli stati che non fi… - TweetsdiTeo : RT @amnestyitalia: In questi giorni ricorrono i 20 anni dal #G8Genova2001. Ecco alcune nostre iniziative per ricordare la violazione dei di… -