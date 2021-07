(Di martedì 20 luglio 2021) Roma 20 lug. (Adnkronos) – “Secondo indiscrezioni stampa il governo sarebbe orientato verso una due: una dose per i ristoranti e due per le discoteche. Una complicazione burocratica che creerà soltanto confusione, che produrrà multe e non servirà a nulla per limitare la pandemia”. Lo dichiara Lino, vice responsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia. “Sarebbe, invece, il caso -aggiunge l’esponente FdI- di lasciare in pace le persone, evitando di dare il colpo di grazia all’economia. Si limitino gli accessi solo ai grandi eventi e soprattutto si potenzi il trasporto ...

Advertising

linoricchiuti : Covid: Ricchiuti (FdI), no a green pass a due livelli - TV7Benevento : Covid: Ricchiuti (FdI), no a green pass a due livelli... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricchiuti

La Sicilia

Leggi Anche Gli aiuti anti -del 16 giugno? Ancora non arrivano: Entrate e Mef non spiegano ... Da Fratelli d'Italia Lino, viceresponsabile nazionale Dipartimento Imprese e mondi ...Leggi Anche Gli aiuti anti -del 16 giugno? Ancora non arrivano: Entrate e Mef non spiegano ... Da Fratelli d'Italia Lino, viceresponsabile nazionale Dipartimento Imprese e mondi ...Roma 20 lug. "Secondo indiscrezioni stampa il governo sarebbe orientato verso un green pass a due livelli: una dose per i ristoranti e due per le discoteche. Un ...Presentano la Scuola Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in Antropologia culturale, Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale, Università del Salento, Anna Cinzia Villani, cantante e ...