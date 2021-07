Covid minaccia ancora le Olimpiadi di Tokyo: non è esclusa la cancellazione dei Giochi (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì il capo del comitato organizzatore di Tokyo 2020 non ha escluso una cancellazione dell’ultimo minuto delle Olimpiadi, poiché più atleti sono risultati positivi al Covid-19 e i principali sponsor hanno abbandonato i piani per partecipare alla cerimonia di apertura di venerdì. Lo riporta l’agenzia di stampa internazionale Reuters. Alla domanda in conferenza stampa se l’evento sportivo globale possa essere ancora cancellato, Toshiro Muto ha detto che terrà d’occhio i numeri dei contagi e, se necessario, si collegherà con altri organizzatori. “Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) Martedì il capo del comitato organizzatore di2020 non ha escluso unadell’ultimo minuto delle, poiché più atleti sono risultati positivi al-19 e i principali sponsor hanno abbandonato i piani per partecipare alla cerimonia di apertura di venerdì. Lo riporta l’agenzia di stampa internazionale Reuters. Alla domanda in conferenza stampa se l’evento sportivo globale possa esserecancellato, Toshiro Muto ha detto che terrà d’occhio i numeri dei contagi e, se necessario, si collegherà con altri organizzatori. “Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi ...

