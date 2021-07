Covid, impennata di casi in una settimana in Francia (Di mercoledì 21 luglio 2021) PARIGI – Diciottomila nuovi casi di coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, un’impennata “mai vista”, secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla variante Delta. La settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7.000 casi ed ora siamo a 18.000. “Questo – ha detto Veran durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il Covid (il ceppo storico del virus) ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021) PARIGI – Diciottomila nuovidi coronavirus innelle ultime 24 ore, un’“mai vista”, secondo il ministro della Salute Olivier Véran, che attribuisce questo inquietante aumento alla variante Delta. Lascorsa, in, si contavano meno di 7.000ed ora siamo a 18.000. “Questo – ha detto Veran durante il suo intervento all’Assemblea Nazionale – equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il(il ceppo storico del virus) ...

