Corsi di recupero settembre, i docenti non avranno alcuna retribuzione. Lo prevede il Decreto sostegni bis (Di martedì 20 luglio 2021) Nessuna modifica per quanto concerne le attività di recupero degli apprendimenti da svolgersi dal 1° di settembre. Il testo del Decreto sostegni bis è rimasto intatto in questa parte e dunque sarà un avvio di anno scolastico caldo per gli insegnanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Nessuna modifica per quanto concerne le attività didegli apprendimenti da svolgersi dal 1° di. Il testo delbis è rimasto intatto in questa parte e dunque sarà un avvio di anno scolastico caldo per gli insegnanti. L'articolo .

