AUDIO Gollini al Tottenham | via libera su Nandez Juve | trattativa Locatelli | le ultimissime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Gollini

La Gazzetta dello Sport

Dopo Gigio Donnarumma approdato al PSG, un altro portierone italiano saluta la serie A, stavolta in direzione Premier League. Si tratta di Pierluigi, che si avvia verso il Tottenham di Fabio Paratici. Intanto Simone Inzaghi aspetta il via libera del Cagliari per l'uruguaiano Nandez. Un colpo che va materializzandosi passo dopo passo, ...La linea difensiva a tre che proteggerà la porta difesa daè composta da Toloi, Romero e ... sovrasta la melodia del triste inno della Lega, diffuso dall'impiantodello stadio, mentre le ..."Se non è Insigne, poi ci sarà qualche problema. Si deve giocare con un equilibrio importante e in un ambiente tranquillo".