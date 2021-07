ATP Los Cabos 2021 | i risultati del 19 luglio Esce l’unico azzurro Andreas Seppi

Leggi su oasport

(Di martedì 20 luglio 2021) Il primo turno del torneo ATP Losdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Mifel Open, scattato sul cemento outdoor messicano, è iniziato nella notte italiana con i primi sei match e si completerà domani con altri sei. Non ci sono più azzurri in tabellone dopo l’odierna eliminazione di. L’, testa di serie numero 7, viene infatti rimontato e battuto dall’australiano Alex Bolt, che si impone per 0-6 6-2 6-3 in un’ora e trentotto minuti di gioco, con l’oceanico che conquista anche un numero superiore di punti, 71 contro i 65 dell’italiano. Altra rimonta vincente è quella ...