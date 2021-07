Assassin’s Creed Infinity ambizioso ma fedele alla narrazione della serie, per Ubisoft – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 20 luglio 2021) Assassin’s Creed Infinity si svela ulteriormente nelle parole del CFO di Ubisoft, che ha parlato del gioco definendolo ambizioso ma anche fedele alla tradizione.. Assassin’s Creed Infinity è stato menzionato nelle ore scorse dal Chief Financial Officer di Ubisoft, Frédérick Duguet, nel corso della recente conferenza dedicata agli azionisti, definendolo ambizioso ma anche fedele alle radici narrative della serie ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021)si svela ulteriormente nelle parole del CFO di, che ha parlato del gioco definendoloma anchetradizione..è stato menzionato nelle ore scorse dal Chief Financial Officer di, Frédérick Duguet, nel corsorecente conferenza dedicata agli azionisti, definendoloma anchealle radici narrative...

Advertising

GamingTalker : Assassin’s Creed Infinity, Ubisoft rivela nuovi dettagli e anticipa grandi novità per il secondo anno di Valhalla… - Multiplayerit : Assassin's Creed Infinity ambizioso ma fedele alla narrazione della serie, per Ubisoft - garnouille3777 : RT @AssassinsITA: Facci capire il tuo Assassin's Creed preferito usando solo emoji ?? Hardcore mode: non puoi usare le bandiere. https://t.c… - Asgard_Hydra : Assassin's Creed Infinity: nuovi dettagli sul progetto, 'ambizioso e fedele al franchise' - Asgard_Hydra : Assassin's Creed Infinity ambizioso ma fedele alla narrazione della serie, per Ubisoft - -