Anticipazioni Temptation Island 26 luglio | video hot di una delle fidanzate

(Di martedì 20 luglio 2021) Ieri sera, lunedì 192021, è andata in onda la quarta puntata di TI, il programma dedicato alle coppie che, come dice lo slogan, “intraprendono un viaggio nei sentimenti”. L’appuntamento è stato ricco di colpi di scena, tanto che siamo tutti in trepida attesa di vedere cosa accadrà nella puntata didel 26che andrà sempre in onda su Canale 5 alle 21.40. Che cosa dovremmo aspettarci? Cosa è successo nella puntata del 19? Dopo l’uscita di Tommaso e Valentina e dei promessi sposi, Ste e Claudia, l’attenzione si è inevitabilmente spostata su altre due coppie che, ...