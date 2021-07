Android 11 con MIUI 12.5 sullo Xiaomi Mi 9 in Europa (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sono ottime notizie per i proprietario dello Xiaomi Mi 9 che stavano aspettando l’aggiornamento ad Android 11 in Europa, naturalmente accompagnato dalla MIUI 12.5, che non sarebbe mai potuta mancare. Parliamo di un major-upgrade a tutti gli effetti, che rende ancora più speciale l’utilizzo di una vecchia gloria come lo Xiaomi Mi 9. Come riportato da ‘techvalue.gr’, per il dispositivo il numero build corrisponde alla release 12.5.1.0.RFAEUXM, che va proprio a confermare il rilascio europeo dell’aggiornamento. Il peso della build è di 2,4GB, che vi consigliamo di scaricare sotto rete Wi-Fi per i motivi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Ci sono ottime notizie per i proprietario delloMi 9 che stavano aspettando l’aggiornamento ad11 in, naturalmente accompagnato dalla12.5, che non sarebbe mai potuta mancare. Parliamo di un major-upgrade a tutti gli effetti, che rende ancora più speciale l’utilizzo di una vecchia gloria come loMi 9. Come riportato da ‘techvalue.gr’, per il dispositivo il numero build corrisponde alla release 12.5.1.0.RFAEUXM, che va proprio a confermare il rilascio europeo dell’aggiornamento. Il peso della build è di 2,4GB, che vi consigliamo di scaricare sotto rete Wi-Fi per i motivi ...

