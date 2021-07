Ad Amsterdam è stato inaugurato il primo ponte in acciaio stampato in 3D (Di martedì 20 luglio 2021) L’inaugurazione del ponte in acciaio stampato in 3D ad Amsterdam (foto: Ppe / Ipa)Nel quartiere a luci rossi di Amsterdam è stato inaugurato un ponte pedonale di 12 metri in acciaio inossidabile stampato in 3D. Il taglio del nastro, alla presenza della regina dei Paesi Bassi Máxima (con il cappello arancione, nella foto), è stato fatto da un robot. Si tratta del primo ottenuto grazie alla stampa 3D (uno in cemento era stato realizzato proprio in Olanda nel 2017) ed è ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) L’inaugurazione delinin 3D ad(foto: Ppe / Ipa)Nel quartiere a luci rossi diunpedonale di 12 metri ininossidabilein 3D. Il taglio del nastro, alla presenza della regina dei Paesi Bassi Máxima (con il cappello arancione, nella foto), èfatto da un robot. Si tratta delottenuto grazie alla stampa 3D (uno in cemento erarealizzato proprio in Olanda nel 2017) ed è ...

Advertising

valigiablu : Morto il giornalista investigativo Peter R. de Vries. Nove giorni fa era stato ferito gravemente a colpi di arma da… - creamycartoon : @AlessioParodi6 Non gli devono aver detto del concerto ad Amsterdam dove tutti avevano il greenpass eppure c’è stat… - Fioren3Antonino : RT @sruotolo1: #PeterdeVries era un giornalista investigativo olandese. È stato ucciso nelle vie di #Amsterdam. “In ginocchio non c’è modo… - news_subito : Il giornalismo può essere un mestiere pericoloso. La continua ricerca della verità, spesso, risulta scomoda ed inso… - startzai : RT @TechnologSrl: Ad Amsterdam è stato inaugurato un ponte in acciaio realizzato con la #stampa3d. Il ponte verrà costantemente monitorato… -

Ultime Notizie dalla rete : Amsterdam stato Borse: l'Orso corre anche in Asia, ma Milano tenta il rimbalzo In questo quadro arretra tutta l'Europa: Francoforte - 2,69%; Parigi - 2,54%; Amsterdam - 2,1%; ... È già stato costituito il consorzio bancario costituito da Unicredit, JP Morgan, Goldman Sachs e ...

La pandemia fa sceneggiatura. Film e tv sono positivi al virus ... il distanziamento sociale: "Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato ... Il medical drama New Amsterdam ha attualizzato le vicende, legandole anche alla pandemia, come ha ...

Ad Amsterdam è stato inaugurato il primo ponte in acciaio stampato in 3D Wired.it Amsterdam, morto celebre giornalista investigativo olandese ferito da colpi di arma da fuoco Il giornalista olandese Peter R. de Vries, celebre per le sue inchieste televisive sulla criminalità, è morto nove giorni dopo essere stato ferito gravemente da colpi di arma da fuoco nel centro di Am ...

Morto giornalista investigativo ferito ad Amsterdam BRUXELLES - Peter R. de Vries, giornalista investigativo olandese, è morto. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf ricordando che il reporter di cronaca nera era stato gravemente ferito al t ...

In questo quadro arretra tutta l'Europa: Francoforte - 2,69%; Parigi - 2,54%;- 2,1%; ... È giàcostituito il consorzio bancario costituito da Unicredit, JP Morgan, Goldman Sachs e ...... il distanziamento sociale: "Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è... Il medical drama Newha attualizzato le vicende, legandole anche alla pandemia, come ha ...Il giornalista olandese Peter R. de Vries, celebre per le sue inchieste televisive sulla criminalità, è morto nove giorni dopo essere stato ferito gravemente da colpi di arma da fuoco nel centro di Am ...BRUXELLES - Peter R. de Vries, giornalista investigativo olandese, è morto. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf ricordando che il reporter di cronaca nera era stato gravemente ferito al t ...